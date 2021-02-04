Jens Stoltenberg: NATO'nun Afganistan'dan ayrılma kararı müttefikler ile verilmeli

NATO'nun Afganistan'dan ayrılma veya bu ülkede kalma meselesi üzerine açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, nihai kararın müttefik ülkeler ile verilmesi gerektiğini söyledi.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısı gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'dan çekilme sorusu üzerine açıklamalarda bulundu.

Kararın, NATO müttefiklerinin birlikte vermesi gerektiğini belirten Stoltenberg, "Ne karar verirsek verelim bunun maliyetleri ve zorlukları olacak." dedi.

"KAZANIMLAR KAYBEDİLEBİLİR"

Stoltenberg yaptığı açıklamalarda, Afganistan'dan ayrılmaya karar verilirse barış sürecinin tehlikeye girebileceğini belirtti.

Ayrıca, son yıllarda terörle mücadelede elde edilen kazanımların kaybedilebileceğini hatırlatan Stoltenberg, Afganistan'ın yeniden uluslararası terörizm için güvenli bölgeye dönüşme riski bulunduğunu ifade etti.

KALMA DURUMUNDA SALDIRILAR ARTABİLİR

Kalma kararı verilmesi durumunda ise, Afganistan'da askeri operasyonlar yürüten NATO askerlerine karşı saldırıların artabileceğini belirtti.

"BİRLİKTE GİRDİK, BİRLİKTE ÇIKACAĞIZ"

Stoltenberg, "Ne karar vereceksek birlikte vermeliyiz. Afganistan'a birlikte gittik, mevcudiyetimizi birlikte ayarlamalıyız, doğru zaman geldiğinde birlikte çıkmalıyız." diyerek müttefiklere mesaj gönderdi.

"ŞİDDETİN AZALTILMASI GEREKİYOR"

Stoltenberg, yaptığı açıklamalarda Taliban'a da değinerek, "Taliban, özellikle El Kaide dahil olmak üzere uluslararası teröristlerle bağlarını kopartma taahhütlerini yerine getirmeli. Şiddetin azalması gerekiyor. Afganistan'da sivillere, gazetecilere yönelik şiddetin devam ettiğini görüyoruz. " ifadelerini kullandı.

AFGANİSTAN, TOPLANTININ ANA GÜNDEMİ

Afganistan'a ilişkin kararın mutlaka birlikte verilmesi gerektiğinin altını çizen Stoltenberg, bu ay içinde gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ana konularından birinin de bu mesele olacağını vurguladı.

TRUMP DÖNEMİNDE ASKER SAYISI AZALTILDI

Önceki ABD Başkan Donald Trump yönetimi, Taliban ile 29 Şubat 2020'de anlaşma yapmış ve 15 Ocak 2021 itibarıyla ABD'nin Afganistan'daki asker sayısının 2 bin 500'e düşürülmesine karar vermişti.

Yeni seçilen Joe Biden'ın yönetimi ise barış anlaşmasını yeniden inceleyeceğini açıklamıştı.

"SON 4 YIL ZOR GEÇTİ"

"Son 4 yılda zorlu zamanlar geçirdiğimizi inkar etmek mümkün değil. Eski başkanla benim zor görüşmeler yaptığım da bir sır değil." diyen Stoltenberg, bu zor zamanlara rağmen birlikteliğin güçlü şekilde sürdüğünü dile getirdi.

SAVUNMA HARCAMALARI ARTIRILMALI

Stoltenberg, ABD'nin yanı sıra Avrupa ülkelerinin ve Kanada'nın da savunma harcamalarını artırdığını aktararak "Bu yöndeki kararı Biden, eski Başkan Barack Obama'nın başkan yardımcısı olduğu dönemde 2014'te vermiştik. O zamandan beri düzenli şekilde harcamaların arttığını gördük. Bu devam etmeli." dedi.