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    Stoltenberg: Putin'in nükleer silah söylemi sorumsuz

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silah kullanımının ciddi sonuçlara yol açacağını söyledi.
    • 14.10.2022 - 05:30
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    Stoltenberg: Putin'in nükleer silah söylemi sorumsuz

    İki gün süren NATO Savunma Bakanları toplantısının bitiminde basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, bakanların Ukrayna'ya desteği artırmak, blokun caydırıcılığını güçlendirmek, daha fazla varlık, esneklik ve istihbarat paylaşımı ile NATO'nun kritik altyapısını korumakta anlaştığını söyledi.

    Müttefiklerin sabah saatlerinde Nükleer Planlama Grubu'nun olağan toplantısına katıldıklarını dile getiren Stoltenberg, bu konuda istişare ve koordinasyonun önemli olduğuna dikkati çekti.

    "Putin'in nükleer söylemi sorumsuz"

    İHA'nın haberine göre; Stoltenberg, "Putin'in nükleer söylemi tehlikeli ve sorumsuz. Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz. Yılmayacağız. Nükleer silahların kullanılması, çatışmanın doğasını temelden değiştirecek ve ciddi sonuçlara yol açacaktır." değerlendirmesini yaptı.

    Stoltenberg, Rusya'nın nükleer silah kullanması üzerine NATO'nun aynı şekilde karşılık verip vermeyeceğiyle ilgili soruyu, "NATO'nun nükleer silah kullanmak zorunda kalabileceği koşullar son derece uzak." şeklinde yanıtladı.

    Stoltenberg: Putin in nükleer silah söylemi sorumsuz #1

    Ukrayna'ya yardımlar

    "NATO çatışmanın tarafı değil ancak ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz." diyen Stoltenberg, İspanya'nın bugün yaptığı yardım duyurusundan memnuniyet duyduğunu, bunun ülkenin hava savunmasını güçlendireceğini vurguladı.

    Stoltenberg, şunları söyledi:

    "Ayrıca NATO'nun kapsamlı yardım paketinin bir parçası olarak yakıt, kışlık kıyafet ve tıbbi malzeme sağlıyoruz. Bu paket kapsamında NATO, kısa süre içinde Ukrayna'ya insansız hava araçlarına karşı ekipman ile Rus ve İran yapımı bu tür araçları etkisiz hale getirmeye, Ukrayna halkını ve kritik altyapıyı korumaya yarayacak, insansız hava araçlarının sinyallerini karıştıran yüzlerce cihaz gönderecek. Uzun vadede Ukrayna'nın Sovyet döneminden modern NATO teçhizatına geçişine de yardımcı olacağız."

    BM Genel Kurulundaki oylama

    Stoltenberg, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Rusya'nın Ukrayna bölgelerini yasa dışı ilhakını kınayan kararının 143 ülkenin oyuyla kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

    NATO Genel Sekreteri, bunun Rusya'nın tecrit edildiğine dair açık ve güçlü bir mesaj olduğunu kaydetti.


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