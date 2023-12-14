Stoltenberg: Ukrayna'ya destek, kendi güvenliğimize yatırım demek Batı'yı Rusya konusunda uyaran NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Putin, Ukrayna'da kazanırsa durmayacak" dedi. Stoltenberg, Başkan Putin'i kazanamayacağına ikna etmeleri gerektiğini söyledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya karşısında Ukrayna'ya verdikleri askeri destek hakkında konuştu.

Stoltenberg, Slovakya Başbakanı Robert Fico ile NATO karargahında ortak basın toplantısı düzenledi.

"Ukrayna'da kazanırsa durmayacak"

Rusya'nın Ukrayna'da savaşı kazanması halinde başka ülkeleri hedef alması riski olduğunu belirten Stoltenberg, şöyle dedi:

(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Ukrayna'da kazanırsa durmayacağına dair gerçek bir risk var.

"Kendi güvenliğimize yapılan bir yatırımdır"

Ukrayna'ya verdikleri desteğin nedeninin hayırseverlik olmadığını anlatan Stoltenberg, "Kendi güvenliğimize yapılan bir yatırımdır." ifadesini kullandı.

"Başkan Putin'i kazanamayacağına ikna etmeliyiz"

NATO Genel Sekreteri, Rus ordusunun sahada kazanmamasını sağlamaları gerektiğini ifade etti:

Adil ve kalıcı bir çözüme ulaşmanın tek yolunun Başkan Putin'i savaş alanında kazanamayacağına ikna etmekten geçtiğini söyleyebiliriz.



Başkan Putin'in savaş alanında kazanmadığını anlamasını sağlamanın tek yolu ise Ukrayna'yı desteklemeye devam etmektir.

Putin: Ukrayna'daki hedeflerimiz değişmedi

AB liderleri, Brüksel'de Ukrayna'ya destek konulu oturumda görüş alışverişinde bulundu.

Putin, bugün düzenlediği basın toplantısında da Ukrayna'daki hedeflerinin değişmediğini ifade etmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)