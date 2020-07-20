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    Stromboli Yanardağı patladı

    İtalya’nın güneyinde bulunan Stromboli Yanardağı’nda patlama meydana geldi. O anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 20.07.2020 - 12:40
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    Stromboli Yanardağı patladı

    İtalya’nın güneyinde, bulunduğu adayla aynı isme sahip Stromboli Yanardağı’nda dün patlama meydana geldi.

    O anlar kameraya yansıdı.

    Görüntülerde, yanardağın patlama anı ve patlama sonrası etrafa saçılan alev topları görüldü.

    SADECE KRATENİ ETKİLEDİ, CAN KAYBI YOK

    Sık sık püskürmesi sebebiyle ortaya çıkan ışık nedeniyle ‘Akdeniz'in Deniz Feneri’ olarak da bilinen Stromboli Yanardağı’ndaki patlamanın sadece krateni etkilediği, can kaybının olmadığı, çevreye de zarar vermediği bildirildi.

    Stromboli Yanardağı patladı ViDEO

    GEÇEN SENE BİR KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

    Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Stromboli’de geçen sene temmuz ayındaki patlamada bir kişi hayatını kaybetmişti.

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