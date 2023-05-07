Sudan, Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'na saldırıya tepki gösterdi Dışişleri Bakanlığı, dost ülke Türkiye'nin Büyükelçisi Çobanoğlu'na saldırıyı güçlü şekilde kınadığını duyurdu.

AA

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun konvoyunda bulunan büyükelçilik aracına Sudan'da ateş açıldı.

Çobanoğlu'na suikast girişimi, Türkiye'de sert tepkiyle karşılandı.

Ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), Büyükelçi Çobanoğlu'nun bulunduğu diplomatik aracı hedef alan saldırı için birbirini suçladı.

Sudan'dan saldırıya tepki

Sudan Dışişleri Bakanlığı, orduyla çatışan HDK'yı kastederek "isyancı güçlerin" dün sabah başkentte dost ülke Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi'nin aracına yönelik saldırısını "güçlü şekilde" kınadığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu olayın HDK'nın büyükelçilikleri, uluslararası kuruluşlar ve diplomatik misyonları sürekli hedef alma yaklaşımını yansıttığı ileri sürülerek, saldırının kınandığı belirtildi.

"Suçlarının devamı niteliğinde"

"İsyancı güçler" tarafından uluslararası yardım alanında kadın işçilere yönelik tecavüz ve cinsel taciz suçlarına ek olarak, büyükelçiliklere ve büyükelçilerin konutlarına saldırı ve yağma olaylarına ilişkin 10 resmi rapor aldıkları bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi'nin arabasına yönelik silahlı saldırı, sivillerin öldürülmesi, vatandaşların canlı kalkan olarak kullanılması, tıbbi tesislerin işgali ve vatandaşları temel ihtiyaçlarından bir savaş silahı olarak mahrum etmek için hayati hizmetlerin hedef alınması gibi suçlarının devamı niteliğinde.

"Saldırının amacı, büyükelçiye suikast düzenlemek"

Açıklamada, Türkiye Büyükelçisi'nin aracına yönelik saldırının amacının, "asi milislerin" büyükelçiye soğukkanlılıkla suikast düzenlemek olduğu iddia edilerek şu değerlendirme yapıldı:

Arabada Türkiye'nin bayrağı dalgalanıyordu. Gerekli güvenlik özelliklerine sahip bir araç olmasaydı, sonuçları hayal bile edilemeyecek bir olay meydana gelebilirdi.

Açıklamada, Viyana Sözleşmelerine uyma ve ülkedeki diplomatik misyonları koruma konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi taahhüt ederken, sivillere ve diplomatlara yönelik bu ihlallerin hukuki sorumluluğunun "isyancı milislere" ait olduğunun altı çizildi.

Çavuşoğlu: Yaralanma yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Büyükelçi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açılmasına ilişkin "Hiçbir kardeşimizde, büyükelçimizde veya korumalar, özel kuvvetlerimiz dahil hiçbirisinde bir yaralanma yok." demişti.