Sudan ordusundan başkent Hartum'a havadan ve karadan operasyon Yerel basında yer alan bilgilere göre, Sudan ordusu, Hartum merkezine ve Bahri'ye yönelik HDK'ye karşı büyük bir operasyon başlattı.

AA

Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 17 aydır çatışma sürüyor...

Bu kapsamda, Sudan ordusu HDK'nın kontrolündeki başkent Hartum'a operasyon başlattı.

ORDU GÜÇLERİ KONUŞLANDIRILDI

Başkent Hartum'un merkezi ve kuzeydeki Bahri bölgesine havadan ve karadan düzenlenecek operasyonda, savaş uçakları ve top kullanan ordu güçleri, Bahri'deki Kadaru ve Halfaya mahallelerinde konuşlandırıldı.

Ayrıca yerel basında yer alan haberlere göre, ordunun "milislere (HDK) can ve teçhizat açısından ağır kayıplar verdirdiği" iddia edildi.

İÇ SAVAŞIN ETKİLERİ SÜRÜYOR

Sudan'da süren iç savaşta tüm çözüm girişimleri başarısız kalmaya devam ediyor.

30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi 17 aydan fazla süredir devam ediyor.

10 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 10 milyondan fazla kişi ise yerinden oldu ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)