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    Sudan'a yönelik bazı yaptırımlar kaldırıldı

    Sudan'da ordunun hükümeti feshetmesi nedeniyle Sudan'a yapılan yaptırımların bazıları Dünya Bankası tarafından iptal edildi.
    • 18.05.2022 - 01:30
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    Sudan'a yönelik bazı yaptırımlar kaldırıldı

    Sudan'a yönelik gerçekleştirilen bazı yaptırımlar geri çekildi.

    Yoksullukla mücadele programları yeniden başlayacak

    Sudan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Sudan’ın Washington Büyükelçiliğinin, bankanın aile destek programı ve koronavirüs aşısı gibi yoksullukla mücadele desteğini sürdüreceğine dair yaptığı bilgilendirmeyi Maliye Bakanı Cibril İbrahim’e aktardı.

    Sudan a yönelik bazı yaptırımlar kaldırıldı #1

    Fonlar askıya alınmıştı

    AA'nın haberine göre Dünya Bankası, IMF ve diğer uluslararası kuruluşlar, 25 Ekim 2021'de ordunun sivil hükümeti feshedip olağanüstü hal ilan etmesi üzerine Sudan’a sağladığı fonları askıya almıştı.


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