Sudan'a yönelik bazı yaptırımlar kaldırıldı

Sudan'da ordunun hükümeti feshetmesi nedeniyle Sudan'a yapılan yaptırımların bazıları Dünya Bankası tarafından iptal edildi.

Sudan'a yönelik gerçekleştirilen bazı yaptırımlar geri çekildi.

Yoksullukla mücadele programları yeniden başlayacak

Sudan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Sudan’ın Washington Büyükelçiliğinin, bankanın aile destek programı ve koronavirüs aşısı gibi yoksullukla mücadele desteğini sürdüreceğine dair yaptığı bilgilendirmeyi Maliye Bakanı Cibril İbrahim’e aktardı.

Fonlar askıya alınmıştı

AA'nın haberine göre Dünya Bankası, IMF ve diğer uluslararası kuruluşlar, 25 Ekim 2021'de ordunun sivil hükümeti feshedip olağanüstü hal ilan etmesi üzerine Sudan’a sağladığı fonları askıya almıştı.