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    Sudan’da, 11 DEAŞ’lı yakalandı

    Başkent Hartum’da, Sudan Genel İstihbarat Teşkilatı tarafından düzenlenen operasyonlarda 11 DEAŞ’lı terörist yakalandı.
    • AA
    • 29.09.2021 - 08:46
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    Sudan’da, 11 DEAŞ’lı yakalandı

    Sudan’ın başkenti Hartum’un güneyinde, Sudan Genel İstihbarat Teşkilatı tarafından DEAŞ operasyonu düzenlendi.

    DEAŞ’lı teröristlerin kaldıkları yerlere yapılan baskın sonucu çıkan çatışmada 5 polis öldü, 1 polis ise yaralandı.

    4 TERÖRİST KAÇTI

    Farklı uyruklardan olan 11 DEAŞ üyesi yakalanırken, 4 terörist kaçtı.

    Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ve Başbakan Abdullah Hamduk, hayatını kaybeden polis memurları için taziye mesajı yayımladı.

    Kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede çalışmalar devam ediyor.

    Sudan’da, 11 DEAŞ’lı yakalandı #1

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