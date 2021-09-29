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- Sudan’da, 11 DEAŞ’lı yakalandı
Sudan’da, 11 DEAŞ’lı yakalandı
Başkent Hartum’da, Sudan Genel İstihbarat Teşkilatı tarafından düzenlenen operasyonlarda 11 DEAŞ’lı terörist yakalandı.
- AA
- 29.09.2021 - 08:46
Sudan’ın başkenti Hartum’un güneyinde, Sudan Genel İstihbarat Teşkilatı tarafından DEAŞ operasyonu düzenlendi.
DEAŞ’lı teröristlerin kaldıkları yerlere yapılan baskın sonucu çıkan çatışmada 5 polis öldü, 1 polis ise yaralandı.
4 TERÖRİST KAÇTI
Farklı uyruklardan olan 11 DEAŞ üyesi yakalanırken, 4 terörist kaçtı.
Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ve Başbakan Abdullah Hamduk, hayatını kaybeden polis memurları için taziye mesajı yayımladı.
Kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede çalışmalar devam ediyor.