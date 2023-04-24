Sudan'da 72 saatlik ateşkes kararı Sudan'da taraflar, 24 Nisan gece yarısından başlamak üzere ülke genelinde 72 saatlik ateşkes için anlaştı.

AA & Ensonhaber

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar 2. haftasına girdi.

Ordu ile isyancı ilan ettiği HDK arasında başkent Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda 420 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 551 kişi yaralandı.

Yaşanan çatışmalar nedeniyle ülkedeki vatandaşlar mahsur kaldı.

Vatandaşların tahliyesi için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan bir açıklama geldi.

72 saatlik ateşkes kararı

Blinken, Sudan’da tarafların 24 Nisan gece yarısından başlamak üzere ülke genelinde 72 saatlik ateşkes için anlaştığını duyurdu.

Blinken, “Yoğun müzakerelerin ardından ordu ve RSF, 24 Nisan gece yarısından itibaren ülke çapında 72 saatlik bir ateşkesi uygulama ve sürdürme konusunda anlaştılar" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarının tahliye edileceğini duyurdu

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Sudan'da yaşanan çatışmalar nedeniyle ülkedeki 1380 Türk vatandaşının (ayrıca 13 ülkeden de 110 kişinin) tahliye için otobüslerle yola çıkarıldığını, bu kişilerin Addis Ababa üzerinden uçakla yurda getirilmesi için de planlamaları yaptıklarını bildirdi.