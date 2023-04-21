Sudan'da 72 saatlik ateşkes kararı alındı Hızlı Destek Kuvvetleri, "Bayramın ilk günü yerel saatle 06.00'dan itibaren 72 saatlik tam bir ateşkese bağlı kalınacak" dedi.

AA & Ensonhaber

Sudan'da 15 Nisan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmalar patlak verdi.

Türkiye, Kuzey Afrika ülkesinde silahların susması için devreye girdi.

Türkiye'den sükunet çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafları çatışmaları bitirmeye, kardeş kanının dökülmesine son vermeye çağırdı.

Taraflar, Ramazan Bayramı'nın ilk gününden itibaren 72 saatlik ateşkes uygulayacaklarını duyurdu.

"72 saatlik tam bir ateşkese bağlı kalınacak"

HDK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Ateşkes, Ramazan Bayramı'na rastlıyor. Vatandaşların tahliyesi için insani koridorlar açmak ve aileleriyle bayramlaşma imkanı tanımak için bayramın ilk günü yerel saatle 06.00'dan itibaren 72 saatlik tam bir ateşkese bağlı kalınacak.

Sudan'da silah sesleri

Gece saatlerinde başkentin Erkevit, Mamura, Mücahidin başta olmak üzere çok sayıda mahallesinde çatışma sesleri duyuldu.

Bazı ev ve iş yerleri çatışmalarda ağır hasar aldı. Bazı binalarda yangın çıktı.

Bayram namazının ardından da ateşkes kararına rağmen Hartum'da silah sesleri gelmeye devam etti.

15 Nisan'da silahlı çatışmalar başladı

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nın tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nın feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre çatışmalarda en az 300 kişi hayatı kaybetti.