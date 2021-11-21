Sudan'da Abdullah Hamduk yeniden başbakan oluyor

Sudan'da, 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından yaşanan yönetim krizini sona erdirmek amacıyla siyasi anlaşma imzalandı.

Sudan'da ordu komutanı Abdulfettah el-Burhan ve görevden alınan eski Başbakan Abdullah Hamduk arasında anlaşmaya varıldı.

ABDULLAH HAMDUK GÖREVE GERİ DÖNÜYOR

Başkent Hartum'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda imzalanan 14 maddelik anlaşma kapsamında, sivil yönetim yeniden kurulacak ve Hamduk yeniden başbakan olacak.

Anlaşmaya göre ayrıca darbe sırasında gözaltına alınan tüm siyasi mahkumlar da serbest bırakılacak.

"EL ELE İLERLEMELİYİZ"

Hamduk, anlaşmanın imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Geçiş dönemi başbakanı olmayı kabul ettiğimde, yolun güllerle donatılmadığını, riskler ve tehlikelerle çevrili göz korkutucu bir yol olacağını anladım. Ancak hepimiz el ele vererek ülkemizin bilinmezliğe sürüklenmesini önleyebiliriz. İktidarı kimin alacağına ve kimin elinde tutmasına karar vermek için bir araya gelmeliyiz." dedi.

"AŞMAMIZ GEREKEN ZORLUKLAR VAR"

Anlaşmanın imzalanmasının 2 yıllık geçiş döneminde sonuca bağlanmayan tüm sorunların ele alınması için kapıları açacağını söyleyen Hamduk, “Sudan'ı uluslararası topluma geri getirdik. Adını terör listesinden kaldırdık ve daha nice başarılara imza attık. Ancak önümüzde hala aşılacak birçok zorluk var.” diye konuştu

SUDAN'DA YAŞANANLAR

Sudan’da 25 Ekim’de Başbakan Abdullah Hamduk ile aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri gözaltına alınmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı ve ordu komutanı Abdülfettah el-Burhan, daha sonra olağanüstü hal ilan ederek sivil yönetimi feshettiğini duyurmuştu. Başbakan Hamduk ertesi gün ev hapsine alınması şartıyla serbest bırakılmıştı.

Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan, 11 Kasım’da yayınladığı kararname ile Egemenlik Konseyi’nin yeniden kurulduğunu duyurmuştu. Darbenin ardından halk ayaklanmış ve gösteriler patlak vermişti. Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, güvenlik güçlerinin müdahale ettiği gösterilerde en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.