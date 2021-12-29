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    Sudan’da altın madeninde çökme: 40 ölü

    Sudan'da altın madeninin çökmesi sonucu 40 kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 29.12.2021 - 23:04
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    Sudan’da altın madeninde çökme: 40 ölü

    Sudan’ın Batı Kurdufan eyaletinin kuzeyindeki Foca bölgesinde, geleneksel kuyu yöntemiyle altın çıkarılan Umm Drisai maden ocağında göçük meydana geldi.

    EN AZ 40 MADENCİ HAYATINI KAYBETTİ

    Meydana gelen göçükten 31 madencinin cansız bedeni çıkarılırken, ölü sayısının en az 40 olduğu açıklandı.

    Sudan’da altın madeninde çökme: 40 ölü #1

    ALTIN, SUDAN'IN ANA DÖVİZ KAYNAĞI

    Sudan’ın Kızıldeniz, Kuzey, Nil Nehri, Güney Kurdufan ve Batı Kurdufan gibi eyaletlerinde yaklaşık 2 milyon kişi geleneksel madencilik işlerinde çalışıyor.
    Güney Sudan’ın 2011’de bağımsızlığını kazanmasının ardından petrol gelirlerinin dörtte üçünü, döviz kaynaklarının da yüzde 80’ine yakınını kaybeden Sudan'da, altın ana döviz kaynağı olarak önemli bir yer tutuyor.

    Sudan’da altın madeninde çökme: 40 ölü #2

    DIŞİŞLERİ'NDEN TAZİYE MESAJI

    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sudan'ın Batı Kurdufan eyaletinde dün bir madenin çökmesi sonucunda 38 madencinin hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

    Açıklamada, "Kazada hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyor, dost ve kardeş Sudan halkına içten taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.

    Ulusal basındaki haberlere göre, eyaletin kuzeyindeki Foca bölgesinde, geleneksel kuyu yöntemiyle altın çıkarılan Umm Drisai maden ocağında göçük meydana gelmişti.

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