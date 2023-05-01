Sudan'da ateşkes 72 saat daha uzatıldı Sudan'da ordu ile HDK arasındaki ateşkesin bu geceden itibaren 72 saat daha uzatıldığı açıklandı.

AA

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 'HDK'nin tamamen orduya katılmasını' öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı çatışmalarda 528 kişinin öldüğünü, 4 bin 599 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Ordu ve HDK, Suudi Arabistan ve ABD'nin çabaları ile 28 Nisan gecesi yarısından itibaren 72 saat daha uzatma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Ateşkes uzatıldı

HDK’den yapılan açıklamada bölgesel ve uluslararası çağrılar üzerine insani koridorlar açmak, vatandaşların hareketini kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını karşılamaları ve güvenli yerlere ulaşabilmelerini sağlamak için bu gece yarısından itibaren insani ateşkesin 3 gün daha uzatıldığı belirtildi.

Ordu da ateşkesi 72 saat daha uzatmaya karar verdiklerini duyurdu.