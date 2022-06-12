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    Sudan'da binlerce koyunun bulunduğu gemi battı

    Kızıldeniz’in Sudan kıyıları yakınlarında içinde 15 bin 800 koyunun bulunduğu geminin batması sonucu, tüm hayvanlar hayatını kaybetti.
    • 12.06.2022 - 14:44
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    Sudan'da binlerce koyunun bulunduğu gemi battı

    Sudan’ın liman kenti Suakin'den sabah saatlerinde içinde bulunan 15 bin 800 koyun ile ayrılan Badr-1 isimli gemi battı.

    Suudi Arabistan’a doğru hareket eden geminin, maksimum 8 bin hayvan taşıma kapasitesine sahip olduğu öğrenildi.

    Ekonomik ve çevresel sorunlara neden olabilir

    Kazanın bu nedenle yaşanmış olabileceğini söyleyen yetkililer, tüm mürettebatın kurtarıldığını açıkladı.

    İHA’nın haberine göre denize düşen binlerce hayvanın ekonomik ve çevresel sorunlara neden olabileceği de aktarıldı.

    Geçen ay yangın çıkmıştı

    Geçen ay Suakin limanında çıkan yangında bölgede büyük hasar oluşmuş, kazanın nedeni ise belirlenememişti.

    Sudan da binlerce koyunun bulunduğu gemi battı #1


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