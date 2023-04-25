Sudan'da çatışmalar sonrası mahkumlar firar etti Hartum'daki 4 hapishaneden firar olayları yaşandı. Tek tip mahkum kıyafetliler, sokaklarda yürürken kameraya yansıdı.

AA

Sudan'da iç karışıklık, çatışmalarla karmaşık bir hal aldı.

Ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), günlerdir silahlarla birbirlerine saldırıyor.

Karışıklığı fırsat bilen ve dışarıdan destek alan mahkumlar, çeşitli hapishanelerden kaçtı.

4 hapishanedeki mahkumlar kaçtı

Yerel basında yer alan haberlerde, başkent Hartum'daki 4 hapishaneden firar olduğu kaydedildi.

Devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve rejiminin çoğunun bulunduğu Bahri bölgesindeki Kober Hapishanesi'nin önünde çatışmalar yaşandığı belirtildi. Beşir'in askeri hastanede olduğu iddia ediliyor.

Tek tip kıyafetleriyle görüntülendiler

Hapishanelerin bulunduğu muhitlerde sokaklarda tek tip mahkum kıyafetlilerin yürüdüğü görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Ülkede çatışan taraflardan Sudan ordusu ve paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), başkentin batısındaki Umdurman bölgesinde bulunan el-Huda Hapishanesi'nin basılması ve mahkumların serbest bırakılmasıyla ilgili karşılıklı suçlamalarda bulundu.

HDK'dan orduya suçlama

Ayrıca Hartum'un güneyindeki Soba Cezaevi'nden ve Umdurman'daki kadın cezaevinden binlerce mahkumun açlıktan ölmemeleri için serbest bırakıldıkları ileri sürüldü.

HDK'dan yapılan açıklamada, Kober Hapishanesi mahkumlarının tahliyesi olarak nitelendirilen olayda ordu suçlandı ve şöyle denildi:

Savaşın başından ve sonrasındaki yansımalardan, darbe liderliğinin ve aşırılık yanlılarının ülkedeki hükümet sistemini eski haline getirerek zamanın çarkını geri döndürmek istedikleri açıktı.

Ordu ile HDK arasında gerilim

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nın tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nın feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise başkent Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan'dan bu yana çatışmalarda 459 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 071 kişinin yaralandığını duyurdu.