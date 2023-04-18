Sudan'da çatışmalarda 2 yaşındaki Türk kızı hayatını kaybetti Sudan'da ordu ile milis güç HDK mensupları arasında süren çatışmalarda Türk vatandaşı Kubilay Dadük'ün 2 yaşındaki kızı Elin yaşamını yitirdi.

AA

Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 'HDK'nin tamamen orduya katılmasını' öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Çatışmalarda başkent Hartum'un Riyad ve Burri semtlerinde bulunan bazı binalar da isabet aldı.

Burri semtinde Türk vatandaşı Kubilay Dadük'ün evi de çatışmalarda zarar gördü.

Dadük’ün evine isabet eden roketler nedeniyle 2 yaşındaki kızı Elin hayatını kaybetti.

Dadük ve Sudanlı eşinin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Hartum Yunus Emre Enstitü binası da zarar gördü

Hartum Yunus Emre Enstitü (YEE) Müdürü Abdullah Yegin, Riyad semti 60. Cadde'de yer alan enstitü binasına TSİ 04.00 sularında iki roket mermisi isabet ettiğini söyledi.

Roketlerden birinin kaldığı odaya isabet ettiğini ancak durumunun iyi olduğunu ve olayda can kaybı ve yaralanan olmadığını ifade eden Yegin, binada iki yerde yaklaşık bir metrelik delik oluştuğunu kaydetti.

Çatışmalarda 185 kişi öldü

Birleşmiş Milletler (BM) Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, çatışmalarda ölü sayısının 185, yaralı sayısının ise 1800'e çıktığını açıkladı.