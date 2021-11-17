Hartum’da devam eden darbe karşıtı gösterilerde, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 2 gösterici yaşamını yitirdi.

Sudan’da darbe karşıtı göstericiler, 'Askeri güce hayır' sloganlarıyla bugün yeniden sokaklara döküldü.

Gösteriler başlamadan önce başkent Hartum’u Kuzey Hartum ve Omdurman kentlerine bağlayan 10 köprüden 4’ü kapatıldı.

Sudan Doktorlar Birliği tarafından yapılan açıklamada, gösterilerde güvenlik güçlerinin protestoculara biber gazıyla müdahalesi sonucu çok sayıda göstericinin yaralandığı, 2 protestocunun da ateş açılması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

23 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ AÇIKLANMIŞTI

Sudanlı sağlık yetkilileri, hafta sonu düzenlenen darbe karşıtı protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 8’e yükseldiğini ve 25 Ekim’deki askeri müdahaleden bu yana en az 23 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

100’DEN FAZLA SİYASİ GÖZALTINA ALINDI

Sudan’da 25 Ekim’de Başbakan Abdullah Hamduk ile aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri gözaltına alınmıştı.

Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan, daha sonra olağanüstü hal ilan ederek sivil yönetimi feshettiğini duyurmuştu.

Başbakan Hamduk, ertesi gün serbest bırakılmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan, 11 Kasım’da yayınladığı kararname ile Egemenlik Konseyi’nin yeniden kurulduğunu duyurmuştu.

Sudan’da darbe karşıtı gösterilerde 2 kişi öldü VİDEO

