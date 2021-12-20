Aralık Devrimi’nin 3’üncü yıl dönümünde, 25 Ekim’de yapılan darbeyi protesto eden binlerce vatandaş sokağa çıktı. Göstericiler, darbe karşıtı sloganlar attı.

Sudan’da binlerce kişi, Ömer el-Beşir yönetiminin devrilmesi ile sonuçlanan Aralık Devrimi’nin 3’üncü yılında, başkent Hartum başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında sokaklara döküldü.

25 Ekim’de darbe yapan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan karşıtı sloganlar atan göstericiler, yönetimin bir an önce sivillere devredilmesini talep ederek başkentte Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yürüdü.

DARBE KARŞITI SLOGANLAR ATILDI

Göstericiler sık sık "Halk daha güçlü ve geri çekilmek imkansız." sloganı atarak, ellerine Sudan bayrağı ve darbe karşıtı protestolar sırasında öldürülenlerin fotoğraflarını taşıdı.

Göstericiler ayrıca, 21 Kasım’da El-Burhan ve Hamduk arasında yapılan anlaşmayı da kabul etmediklerini dile getirdi.

Hartum'daki gösteriye katılan bir gösterici, "Buradayım çünkü halkı temsil etmediği için bu siyasi anlaşmanın tamamını reddediyorum." dedi.

GÖZ YAŞARTICI GAZ KULLANILDI

Güvenlik güçlerinin, Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarındaki protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı ve havaya ateş açtığı bildirildi. Müdahalenin ardından göstericiler, akşam saatlerinde ise el-Beşir'i deviren oturma eyleminin bir benzerini yapacaklarını açıkladı.

Sudan’da, devrimin 3’üncü yıl dönümünde halk sokağa döküldü VİDEO



45 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Öte yandan Bağımsız Doktorlar Komitesi'ne göre, geçtiğimiz ekim ayında patlak veren darbe karşıtı gösterilerde bugüne kadar en az 45 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

SİVİL YÖNETİM FESHEDİLDİ

Sudan’da 25 Ekim’de Başbakan Abdullah Hamduk ile aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri gözaltına alınmıştı.

Egemenlik Konseyi Başkanı ve ordu komutanı Abdülfettah el-Burhan, daha sonra olağanüstü hal ilan ederek sivil yönetimi feshettiğini duyurmuştu.

Başbakan Hamduk ertesi gün ev hapsine alınması şartıyla serbest bırakılmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan, 11 Kasım’da yayınladığı kararname ile Egemenlik Konseyi’nin yeniden kurulduğunu duyurmuştu.

21 Kasım’da El-Burhan ve Hamduk anlaşmaya varmış ve Hamduk’un yeniden başbakan olarak göreve gelmesine karar verilmişti.