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    Sudan’da düğün magandası dehşet saçtı: 4 ölü

    Bir düğünde, uzun namlulu silahla havaya ateş açan kişi, 4 kişinin ölümüne sebep oldu.
    • İHA
    • 21.02.2022 - 08:53
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    Sudan’da düğün magandası dehşet saçtı: 4 ölü

    Sudan’ın Korfodan bölgesinde yer alan Abu Zabad kentinde, düğün töreni faciayla bitti.

    Törende sevinç gösterisi olarak elinde uzun namlulu otomatik silahla havaya ateş açan bir kişi, 4 kişinin ölümüne neden oldu.

    SİLAHI İNDİRİRKEN PARMAĞI TETİKTEYDİ

    Düğüne katılanlar tarafından çekilen görüntülerde, havaya ateş eden adamın silahı yere indirirken tetiğe basılı tutmaya devam ettiği görüldü.

    BAŞKA BİR DÜĞÜNDE DAMAT ÖLMÜŞTÜ

    Sudan’da geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen bir düğün töreninde de havaya ateş açılmasının ardından damat hayatını kaybetmişti.

    Olayın adından yetkililer, düğünlerde silah kullanımını yasaklamıştı.

    Sudan’da düğün magandası dehşet saçtı: 4 ölü #1

    Sudan’da düğün magandası dehşet saçtı: 4 ölü #2

    Sudan’da düğün magandası dehşet saçtı: 4 ölü #3


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