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- Sudan’da düğün magandası dehşet saçtı: 4 ölü
Sudan’da düğün magandası dehşet saçtı: 4 ölü
Bir düğünde, uzun namlulu silahla havaya ateş açan kişi, 4 kişinin ölümüne sebep oldu.
- İHA
- 21.02.2022 - 08:53
Sudan’ın Korfodan bölgesinde yer alan Abu Zabad kentinde, düğün töreni faciayla bitti.
Törende sevinç gösterisi olarak elinde uzun namlulu otomatik silahla havaya ateş açan bir kişi, 4 kişinin ölümüne neden oldu.
SİLAHI İNDİRİRKEN PARMAĞI TETİKTEYDİ
Düğüne katılanlar tarafından çekilen görüntülerde, havaya ateş eden adamın silahı yere indirirken tetiğe basılı tutmaya devam ettiği görüldü.
BAŞKA BİR DÜĞÜNDE DAMAT ÖLMÜŞTÜ
Sudan’da geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen bir düğün töreninde de havaya ateş açılmasının ardından damat hayatını kaybetmişti.
Olayın adından yetkililer, düğünlerde silah kullanımını yasaklamıştı.