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    Sudan’da göçük altında kalan 30 madenci öldü

    Sudan'ın Güney Kurdufan eyaletinde bir altın madeninde meydana gelen göçükte en az 30 işçi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 17.03.2022 - 03:15
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    Sudan’da göçük altında kalan 30 madenci öldü

    Sudan Maden Kaynakları Şirketi’nden yapılan açıklamada, Teludi kentinde derme çatma ve kaçak altın madeninde göçük meydana geldiği belirtildi.

    30 İŞÇİ CAN VERDİ

    Madenin gerekli şartları taşımadığı ve bölge sakinlerinin hükümet tarafından yapılacak denetimleri reddettiği aktarılan açıklamada, kazada 30 madencinin öldüğü, göçük altında çok sayıda işçi bulunduğu kaydedildi.

    Sudan’da göçük altında kalan 30 madenci öldü #1

    2 MİLYON MADEN İŞÇİSİ VAR

    Sudan'ın Kızıldeniz, Kuzey, Nil Nehri, Güney Kurdufan ve Batı Kurdufan gibi eyaletlerinde yaklaşık 2 milyon kişi geleneksel madencilik işlerinde çalışıyor.

    Güney Sudan'ın 2011'de bağımsızlığını kazanmasının ardından petrol gelirlerinin dörtte üçünü, döviz kaynaklarının da yüzde 80'ine yakınını kaybeden Sudan'da, altın ana döviz kaynağı olarak önemli bir yer tutuyor.

    Sudan’da göçük altında kalan 30 madenci öldü #2


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