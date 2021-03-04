Sudan’da kabileler çatıştı: 10 ölü

Kabileler arasında arazi anlaşmazlığı ve liderlik için çıkan çatışma sonrasında 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sudan’da, Kuzey Darfur eyaletinin Seraf Omra bölgesinde Afrika kökenli Fur ve Tama kabileleri arasında anlaşmazlık çıktı.

Arazi anlaşmazlığı ve liderlik konusunda yaşanan anlaşmazlık büyüyünce, iki kabile arasında çatışma çıktı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLDİ

Çatışma kapsamında hükümet tarafından kapsamlı sokağa çıkma yasağı getirildi.

TAKVİYE BİRLİK GÖNDERİLDİ

Bölgeye takviye birlikler sevk edildi.

Ekipler tarafından olaylar kontrol altına alındı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Çatışmalarda 10 kişinin öldüğü ifade edilirken, 32 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yararlılar hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili olduğu tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı.

250 KİŞİ ÖLDÜ

Birleşmiş Milletlere (BM), ocak ayından beri Darfur'daki kabile çatışmaları sonucu en az 250 kişi öldüğünü ifade ederken, 183 bin kişinin ise yerinden edilerek göçe zorlandığını bildirdi.

SIK SIK YAŞANIYOR

Bölgede, kabileler arasında hayvan otlatma ve arazi anlaşmazlığı gibi nedenlerle sık sık çatışmaların yaşandığı kaydedildi.