Sudan'da kolera salgını nedeniyle can kaybı 388'e ulaştı Ülke genelindeki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 388'e yükseldiği bildirildi.

AA

Afrika ülkelerinde kolera alarmı...

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, kolera salgınının ülkedeki 18 eyaletinin 10'unda yayıldığı bilgisi paylaşıldı.

ÖLÜ SAYISI 388'E YÜKSELDİ

Toplam vaka sayısının 12 bin 896'ya çıktığı kaydedilen açıklamada, kolera nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 388'e ulaştığı belirtildi.

SALGIN İLAN EDİLDİ

Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)