Sudan'da kolera salgını: Ölü sayısı 348' e yükseldi Sudan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin 9 eyaletine yayılan kolera salgınında toplam vaka sayısının 11 bin 79'a yükseldiği ve can kaybının 348'e ulaştığı bildirildi.

AA

Sudan'da meydana gelen kolera salgınında can kaybı yaşanmaya devam ediyor.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkede yaşanan son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre kolera salgınının ülkenin 9 eyaletinde yayıldığı ve toplam vaka sayısının 11 bin 79'a yükseldiği bildirildi.

CAN KAYBI 348'E YÜKSELDİ

Açıklamada, kolera nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 348'e ulaştığı kaydedildi.

Ülkenin 5 eyaletinde ise dang humması hastalığı şüphesi olduğuna işaret edilen açıklamada, bu hastalık şüphesiyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

SUDAN'DA KOLERA SALGINI

Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)