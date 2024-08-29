Sudan'da kolera salgını: Ölü sayısı 56'ya ulaştı Kesele ve Gadarif eyaletlerinde yeni kolera vakalarının kaydedildiğini açıklayan Sudan Sağlık Bakanlığı, salgın nedeniyle 56 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

AA

Vibrio cholerae adlı bakterinin neden olduğu bir bağırsak enfeksiyonu olan 'Kolera', Sudan'da binlerce sivilin sağlığını tehdit ediyor.

Genellikle kirli su ve gıda yoluyla bulaştığı bilinen kolera vakalarının Sudan'da artış göstermesinin ardından, ülkede ciddi bir kriz baş gösterdi.

ÖLÜ SAYISI 56 OLARAK AÇIKLANDI

Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkede yaşanan salgına dair açıklama yaptı.

Açıklamada, kolera salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 56'ya çıktığını bildirildi.

VAKA SAYISI BİN 351

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kesele ve Gadarif eyaletlerinde 128 yeni kolera vakası kaydedildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklanan yeni vakalarla birlikte toplam vaka sayısının 1351'e çıktığı ifade edildi.

SEL FELAKETİNDEN 156 BİN 995 KİŞİ ETKİLENDİ

Öte yandan ülkede bu sene etkili olan sağanaklar ve sellerden 18 eyaletin 10'unda 156 bin 995 kişinin etkilendiği aktarıldı.

Açıklamada, sellerden dolayı 16 bin 188 evin tamamen, 14 bin 99 evin ise kısmen çöktüğü kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)