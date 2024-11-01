Sudan'da kolera salgınında bilanço artıyor

DHA

Sudan'da halk, kolera salgınıyla mücadele ediyor.

Kolera salgınında her geçen gün bilanço artarken hem Sudan Sağlık Bakanlığı hem de Birleşmiş Milletler'den açıklama geldi.

Sudan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kolera salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 852'ye yükseldiği ifade edildi.

ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA

Açıklamada, Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan sellerin koleranın yayılmasına yol açtığı belirtildi. OCHA, 3,4 milyon çocuğun hastalık riski altında olduğunu belirtti.

Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) ile Hızlı Destek Güçleri (RSF) arasında 2023'te başlayan çatışma, ülkedeki insani ihtiyaçları artırdı.

25 MİLYON KİŞİ İNSANİ YARDIMA MUHTAÇ

Ülkede çatışma sonrası zorunlu göç, binlerce aileyi yerinden ederken yaklaşık 25 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu tahmin ediliyor.