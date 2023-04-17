Sudan'da ordu ile milis güçler arasında patlak veren çatışmalar devam ediyor Silahlı çatışmaların yaşandığı ordu ile HDK arasındaki gerilimden yeni görüntüler ortaya çıktı. Ayrıca, saldırıların izleri uyduya da yansıdı.

AA & Ensonhaber

Sudan'dan son günlerde silah sesleri yükseliyor.

Ordu ile isyancı olarak tanımlanan paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar üçüncü gününe girdi.

Çatışmalar şiddetlendi

Sükunet çağrılarına rağmen durmak bilmeyen çatışmalar şiddetlendi.

Çatışmalar nedeniyle başkent Hartum'daki Hartum Uluslararası Havalimanı ve Sudan Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı'nın bulunduğu bölgelerden dumanlar yükseldi.

Gerilimin boyutu uyduya yansıdı

Silahlı gerilimin izleri, ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi Maxar'ın uydu görüntülerine yansıdı.

Sudan ordusunun çağrısı

Sudan ordusunca, "Hızlı Destek mensuplarının tek bir kişinin hedef ve gündemine hizmet edecek bir araç olmaktan uzak olduklarını biliyoruz. Ülkenin onların desteğine ihtiyacı var." ifadesi kullanıldı.

Ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, milis güç HDK'nın başkentte ordu karargahındaki bazı binaları hedef aldığı ve keskin nişancılarla saldırı düzenlediği belirtildi.

"Durum yakında çözülecek"

HDK mensuplarına, ülkelerine hizmet etmek için orduya katılmakta acele etmeleri çağrısı yapılan açıklamada şöyle denildi:

Güçlerimiz tutarlı ve ellerinden gelenin en iyisini yapıyor, görevlerini iyi bir ruhla yerine getiriyor. Durum yakında çözülecek. Umarız bu çılgınlıkta ısrar edenlerin aklı başına gelir ve bu rahatsız edici kabus sona erer.

Ateşkes çabaları

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, "tarafları ateşkese dahil etmek" amacıyla Sudan'a gidecek.

AfB, Sudan'daki şiddetli çatışmaların ikinci gününde durumla ilgili "derin endişe" duyduğunu açıkladı.

Barışçıl bir çözüm ve anlaşmazlıkları bitirmek için kapsamlı bir diyalog gerektiğini belirten AfB, tarafları Sudan'daki durumu daha karmaşık hale getirecek herhangi bir dış müdahaleyi kesin bir şekilde reddetmeye çağırdı.

Çad'dan itidal çağrısı

Çad Devlet Başkanı Muhammed İdris Debi Itno, Sudan'daki çatışmanın taraflarına itidal ve diyalog çağrısında bulundu.

Itno, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şöyle yazdı:

Sudan'daki Geçici Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu ile telefonda görüştüm.



Barışçıl bir çözüm bulmak ve halkı gereksiz acılardan kurtarmak için her iki tarafı da ateşkese ve diyalog yolunu tercih etmeye çağırdım.

Çad hükümeti, 15 Nisan'da güvenlik gerekçesiyle Sudan ile sınırlarının süresiz kapatıldığını açıklamıştı.

Çad, "savaşan tarafları diyaloğa" davet etmiş, "itidal ve sükunet" çağrısında bulunmuştu.

Ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.