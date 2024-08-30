Sudan'da sel can almaya devam ediyor. Ölü sayısı 173'e ulaştı Sudan Sağlık Bakanlığı, 3 aydır ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen sel felaketinde 173 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

AA

Sudan'da art arda yaşanan felaketler can almaya devam ediyor.

Haziran ayında ülkenin 11 eyaletinde başlayan şiddetli yağışlar sele neden oldu.

SEL FELAKETİNDEN SONRA KOLERA SALGINI BAŞLADI

Onlarca kişinin evini kaybettiği ve sürüklenerek kaybolduğu sel felaketinin ardından bir de kolera salgını başladı.

Sudan Sağlık Bakalığı, ülkede yaşanan felaketlere ilişkin açıklama yaptı.

173 KİŞİ SEL FELAKETİNDE ÖLDÜ

Sudan Sağlık Bakanlığı, haziran ayından bu yana ülkenin 11 eyaletinde etkili olan sağanaklar nedeniyle oluşan sellerden dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 173'e çıktığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkedeki aşırı yağışlar ve ardından oluşan sellerin 170 binden fazla kişiyi etkilediği belirtildi.

18 BİN EV TAMAMEN YIKILDI

Açıklamada, sellerden dolayı yaşamını yitirenlerin sayısının 173'e ve yaralı sayısının 505'e ulaştığı, 18 bin 665 evin tamamen, 14 bin 947 evin ise kısmen çöktüğü kaydedildi.

Sudan'da temmuz ile ekim ayları arasında etkili olan yağmur döneminde yaşanan sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.

KOLERA SALGININDA İSE 71 KİŞİ ÖLDÜ

Açıklamada ayrıca ülkedeki kolera salgınından dolayı ölenlerin sayısının 71'e yükseldiği ifade edildi.

Vaka sayısının 1696'ya çıktığı bilgisi verilen açıklamada, gerekli önlemlerin alındığı aktarıldı.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması, insanların hayatını daha çok zorlaştırıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)