Sudan'daki çatışmalarda 460 kişinin öldüğü açıklandı Sudan'da ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda şu ana kadar 460 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirildi.

AA

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 'HDK'nin tamamen orduya katılmasını' öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

460 kişi can verdi

Sudan Sağlık Bakanlığı çatışmalarda şu ana kadar 460 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada 11 eyaletteki çatışmalarda 4 bin 63 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yaralanma, ölüm ve çatışmaların diğer etkilerini takip için tüm eyaletlerde çalışma yürütüldüğü ifade edilen açıklamada son iki günde yaralanma ve vefat sayılarının azaldığı, hastanelerin acil servislerinin çalışması ile sağlık personelinin görevlerini yapabilmesi açısından iyileşmeler olduğu bildirildi.