Sudan'ın eski Başbakanı Hamduk uyardı: Libya ve Suriye'den daha kötü oluruz Çatışmaların durdurulmasını isteyen Hamduk, her iki tarafın da iyi eğitimli olduğunu söyledi. Hamduk, aksi halde içinden çıkılmaz bir durumla karşılaşacakları uyarısında bulundu.

AA

Sudan'ın eski Başbakanı Abdullah Hamduk, ülkesinde yaşanan çatışmalara ilişkin uyarıda bulundu.

Hamduk, iç savaşa son verilmemesi halinde Suriye ve Libya'dan daha kötü bir hal alabileceklerini söyledi.

"Dünya için kabus olur"

Kenya'daki bir etkinlikte konuşan Hamduk, Sudan'da olası bir iç savaş durdurulamazsa, bunun dünya için kabus olacağını belirtti.

Abdullah Hamduk, "Sudan'da ordu ve küçük bir isyancı grup arasında savaş yok, hemen hemen ikisi de iyi eğitilmiş, donanımlı ordular." ifadesini kullandı.

"Suriye, Yemen ve Libya'dan daha kötü oluruz"

Hamduk, Sudan bir iç savaş noktasına gelirse durumun Suriye, Yemen ve Libya'dan daha kötü olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca "bu anlamsız savaştan" kimsenin galip çıkamayacağını dile getirdi.

Çatışmalarda ölü sayısı 528’e yükseldi

Sudan Sağlık Bakanlığı, dün, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında nisan ortasından bu yana süren çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 528'e, yaralıların sayısının 4 bin 599'a yükseldiğini duyurmuştu.

Ateşkes durduramadı

Taraflar, 5. kez ilan edilen ateşkese rağmen çatışmayı sürdürüyor.

Çatışmalar, başkentte Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Ordu Genel Komutanlığı çevresinde yoğunlaşırken güneydeki diğer mahallelerde de ateşkes ihlal ediliyor.