Süleymani'nin konumunu paylaşan kişiye idam cezası

İran Yargı Erki Sözcüsü İsmaili, Mahmud Musevi Mecd'in MOSSAD ve CIA'ye casusluk yaptığını öne sürdü.

Mahmud Musevi Mecd, ABD tarafından öldürülen General Kasım Süleymani hakkındaki bilgileri CIA'ye verdiği iddiasıyla idam cezasına çarptırıldı.

Başkent Tahran'da basın toplantısı düzenleyen İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, Mahmud Musevi Mecd adlı kişinin MOSSAD ve CIA'ya casusluk yaptığını ve Süleymani'nin bulunduğu yerin bilgilerini bu servislerle paylaştığını iddia etti.

CIA VE MOSSAD'A İSTİHBARAT SAĞLADI İDDİASI

İsmaili, Mecd'in para karşılığında Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü başta olmak üzere ülkenin silahlı gücü ve diğer emniyet konularıyla ilgili CIA ve MOSSAD'a istihbarat sağladığını savundu.

Mecd'in İran yargısı tarafından idama mahkum edildiğini belirten İsmaili, yüksek mahkemenin de onayladığı cezanın yakında uygulanacağını aktardı.

MECD, 2018'DE TUTUKLANDI

Öte yandan, Süleymani hakkındaki bilgileri CIA'e verdiği iddiasıyla idam cezasına çarptırılan Mecd'in 2018'de tutuklandığı belirtildi.

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'nın haberinde, Mecd'in Süleymani hakkında bilgileri sızdırmak gerekçesiyle 10 Ekim 2018 tarihinde gözaltına alındığı, yapılan yargılamaların ardından 25 Ağustos 2019'da idam cezası aldığı ancak yüksek mahkemenin bunu bozduğu, 23 Şubat 2020'de mahkemenin tekrar idam cezası verdiği ve yüksek mahkemenin cezayı şimdi onayladığı aktarıldı.

SÜLEYMANİ, ABD SALDIRISINDA ÖLDÜRÜLDÜ

ABD, 3 Ocak 2020'de İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i, Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği bir hava saldırısıyla öldürmüştü.