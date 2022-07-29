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    Süleymaniye'de halk, serinlemek için nehirlere giriyor

    Kent halkı, yüksek sıcaklık nedeniyle pratik bir çözüm buldu.
    • 29.07.2022 - 13:16
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 13:22
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    Süleymaniye'de halk, serinlemek için nehirlere giriyor

    Hava sıcaklığı, Irak'ın Süleymaniye kentinde 45 dereceyi gördü.

    Sıcak havadan bunalan halk, serinlemek için çareyi nehirlere girmekte buluyor.

    Iraklıların sıcak havaya karşı çözümü

    Artan sıcaklıklar nedeniyle kent merkezindeki yüzme havuzları büyük ilgi görürken, kırsal bölgelerde yaşayanlar ise serinlemek için soluğu yakınlarındaki dere ve nehirlerde alıyor.

    Süleymaniye'nin Arbeti nahiyesine bağlı Bestansor köyünün gençleri ise köylerinde bulunan nehirlerde hem serinliyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor.

    Elektrik kesildiğinde serinlemek için nehre gidiyorlar

    Köy sakini Muhammed Ebubekir, nehrin sıcaktan korunmak isteyen vatandaşlar için iyi bir yer olduğunu ifade etti.

    Buraya özellikle gençler ve çocukların geldiğini söyleyen Ebubekir, sabah saat 05.00 sularında elektrik kesintisi olduğunu ve bu nedenle vatandaşların serinlemek için buraya geldiğini aktardı.

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    Köydeki nehre kentin diğer bölgelerinden de gelenler var

    Ebubekir, köydeki nehre çevre ilçelerden de gelenler olduğunu belirterek, "İnsanlar sadece yüzmek için değil, aynı zamanda piknik yapmak ve güzel vakit geçirmek için de Süleymaniye (merkez), Seyidsadık, Halepçe, Zerayen ve Karagül gibi yerlerden buraya geliyor." diye konuştu.

    AA'nın haberine göre, Bestansor Nehri'nin ziyaretçilerinden biri olan Helo Ali, yaz boyunca haftada birkaç kez buraya geldiklerini ve nehirde yüzdüklerini söyledi.

    Ali, "Buraya serinlemek için geldik. Elektrik kesintilerinden dolayı buraya gelerek sıcak havadan da korunmaya çalışıyoruz." dedi.

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