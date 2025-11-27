Sumud Filosu'nun İsviçreli aktivisti: Ülkemiz İsrail'den dönüş masraflarını istedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail’in uluslararası sularda alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu’na katılan İsviçreli aktivist Samuel Crettenand, İsviçre hükümetinin, alıkonuldukları süre boyunca sağladığı hizmetler ve masraflar için aktivistlere gönderdiği faturalarla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"VİYANA SÖZLEŞMESİNE GÖRE BU HİZMETLER ÜCRETSİZ"

Crettenand, posta kutusunda İsviçre hükümeti tarafından gönderilen ve çeşitli ücretler talep eden faturayı gördüğünü belirterek, faturanın hapishane ziyaretleri, İsrail makamlarıyla temas ve ülkelerine dönüşleri için sağlanan kolaylıkları kapsadığını söyledi.

İsviçre hükümetinin sorumluluklarını en asgari düzeyde yerine getirdiğini vurgulayan Crettenand, Viyana Sözleşmesi gereği devletlerin vatandaşlarına bu hizmetleri ücretsiz sunması gerektiğini hatırlattı.

"FATURALARI ÖDEMEYECEĞİZ"

Crettenand, tüm aktivistlerin farklı tutarlarda faturalar aldığını ve duruma tepkili olduklarını dile getirerek, kendi faturasının elbiseler için verilen nakitlerin geri talep edilmesi dahil 800 İsviçre frangından fazla olduğunu açıkladı:

Elbette bu faturaları ödemeyeceğiz ve avukatlarımızla buna karşı mücadele edeceğiz çünkü İsviçre makamlarının görevini yapıyoruz. BM tarafından ilan edilen bir soykırım söz konusu olduğunda, devletlerin soykırıma uğrayan sivillere yardım etme görevi var. Bu faturalar, gerçekten utanç verici ama sürpriz değil.

İSVİÇRE-İSRAİL İŞBİRLİĞİ ELEŞTİRİSİ

Crettenand, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis’in İsrail ile yakın ilişkisine dikkat çekerek, Cassis’in siyasete girdiği günden beri İsrail Başbakanı Netanyahu’ya karşı dostane tavır sergilediğini belirtti:

"Bunu artık bitirmeliyiz çünkü İsviçre’nin Gazze’deki soykırıma ortak olduğunu göstermeye devam etmesi mümkün değil."

"TÜRKİYE VE ÜRDÜN'E MİNNETTARIZ"

Crettenand, İsrail’de alıkonuldukları süreçte ve sonrasında Türkiye makamlarının yardımlarını unutamayacaklarını söyledi: