Sun gazetesi: Ukrayna sadece başlangıç, Putin'i bitirmeliyiz

Putin'in askeri hamlesini yorumlayan İngiltere merkezli yayın kuruluşu, "Yakında harekete geçmezsek, Ukrayna sadece başlangıç olacak" diye yazdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donbas bölgesine askeri harekat başlattıklarını duyurması, tüm dünyada olduğu gibi İngiltere'de de yankılandı.

İngiltere basınından Sun gazetesinde, Putin'e sert eleştirilerin yöneltildiği bir yazı yayınlandı.

"PUTİN ÇILGIN DEĞİL"

"Batı'ya bulaşma" ifadesiyle başlayan yazıda, Rus ordusunun tanklarla Ukrayna'ya girdiği belirtildi.

"(İngiltere Başbakanı) Boris Johnson ve diğerlerinin söylediklerinin aksine Putin çılgın ya da akılsız değil." ifadesine yer verilerek, şunlar aktarıldı:

"NASIL DİRENECEĞİMİZİ UNUTTUK"

"Ne yaptığını tam olarak biliyor. Batı'nın bir arada olmadığını biliyor. ABD'nin, Ukrayna'nın içinde bulunduğu kötü duruma gerçekten aldırış etmediğini biliyor. Hiçbir şey yapmıyoruz çünkü kendi arka bahçemizde zorbalara karşı nasıl direneceğimizi unuttuk. Çok uzun zaman oldu.

"ŞİMDİ ONU BİTİRMELİYİZ"

Putin, birliklerini 48 saat içinde geri çekmedikçe Ukrayna'yı NATO'ya katılmaya davet edebiliriz. Putin, Batı'ya karşı savaş kazanamayacağını biliyor. 1990'larda Rusya'yı NATO'ya davet ederek tehdidi etkisiz hale getirme şansımız oldu. O fırsatı kaçırdık. Putin'in yaratılmasına yardım ettik. Şimdi onu bitirmeliyiz. Çünkü yakında harekete geçmezsek, Ukrayna sadece başlangıç olacak."



