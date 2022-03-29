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    Sunucu tokatlayan Will Smith'e Akademi'den kınama

    94. Oscar Ödülleri töreninde, oyuncu Will Smith'in sunucu Chris Rock'a tokat atması sonrasında organizasyon, olayı kınadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
    • AA
    • 29.03.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 09:28
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    Sunucu tokatlayan Will Smith'e Akademi'den kınama

    94. Oscar Ödülleri, ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

    Törene, oyuncu Will Smith'in sunucu Chris Rock'ı tokatlaması damga vurdu.

    TOKATLADI, “KARIMIN ADINI AĞZINA ALMA” DEDİ

    Komedyen sunucusu Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saçkıran rahatsızlığını espri konusu yapınca siyahi oyuncu sahneye geldi ve Rock'a tokat attı.

    Smith, “karımın adını ağzına alma” diye iki kez bağırması da canlı yayına yansıdı.

    Will Smith'in sunucu Chris Rock'a tokadı, Oscar gecesine damga vurdu VİDEO

    AKADEMİ KINADI

    Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'nda yaşanan olayın ardından, Kral Richard filmindeki oyunculuğuyla “En İyi Aktör” ödülünü almak üzere sahneye çıkan siyahi oyuncu Will Smith, olay için Akademi yönetiminden ve diğer adaylardan ağlayarak özür dilese de, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nden kınama geldi.

    Sunucu tokatlayan Will Smith e Akademi den kınama #1

    RESMİ İNCELEME BAŞLATILDI

    Akademi’den yapılan yazılı açıklamada, pazar gecesi düzenlenen törende sunucu Chris Rock'ın bir şakasını ağır bularak tokatla karşılık veren ve aynı gecede "En İyi Aktör" ödülünü alan Will Smith'in hareketinin kınandığı, olayın “resmi incelemesinin” başlatıldığı belirtildi.

    Sunucu tokatlayan Will Smith e Akademi den kınama #2

    “SONUÇLARI ARAŞTIRACAĞIZ”

    Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 94. Akademi Ödülleri töreninde Smith'in, eşiyle ilgili yapılan şakaya verdiği tepkiyle ilgili açıklamada, “Akademi, Bay Smith'in dün geceki programdaki eylemlerini kınıyor. Tüzüğümüz, davranış standartlarımız ve California yasalarına uygun olarak daha fazla eylem ve sonuçları araştıracağız.” ifadelerine yer verildi.

    Sunucu tokatlayan Will Smith e Akademi den kınama #3

    ÖNCE TWEET İLE TEPKİ

    Tören sonrasında Akademi yönetimi, sahnede yaşanan olayla ilgili, “Akademi şiddeti hiçbir şeklini tasvip etmez." şeklinde bir tweet de attı.

    Paylaşımın altında Smith'i eleştiren birçok yorum yapıldı.

    Sunucu tokatlayan Will Smith e Akademi den kınama #4

    Sunucu tokatlayan Will Smith e Akademi den kınama #5

    Sunucu tokatlayan Will Smith e Akademi den kınama #6

    Sunucu tokatlayan Will Smith e Akademi den kınama #7

    Sunucu tokatlayan Will Smith e Akademi den kınama #8


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