Süper tayfun Yagi Vietnam'ı vurdu: 4 ölü Vietnam'da karaya çıkan süper tayfun Yagi'nin yol açtığı olaylar sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

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İHA

Çin'de 3 kişinin ölümüne yol açan süper tayfun Yagi Vietnam'da karaya çıktı.

TAYFUNDA 4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Tayfunun neden olduğu şiddetli rüzgarların yol açtığı kazalarda Quang Ninh eyaletinde 3, Hai Duong şehrinde ise 1 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi ise yaralandı.

Hint-Pasifik Tropikal Kasırga Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, tayfunun bu sabah saatte 203 km'ye varan rüzgarlara neden olduğu bildirildi.

KUZEYDEKİ 12 VİLAYETTE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Başkent Hanoi'de şiddetli rüzgarlar ve uçan molozlar binalarda ve araçlarda hasara yol açarken, devrilen ağaçlar elektrik kesintilerine neden oldu.

Ülkenin kuzeyindeki 4 havalimanında operasyonlar askıya alındı. Kıyı kasabalarından yaklaşık 50 bin kişi tahliye edilirken, yetkililer kapalı alanlarda kalmaları konusunda uyarıda bulundu.

Başta başkent Hanoi olmak üzere 12 kuzey vilayetinde okullar tatil edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)