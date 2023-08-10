Sürgündeki eski Tayland Başbakanı, dönüşünü erteledi Sürgünde bulunan eski Tayland Başbakanı Thaksin Shinawatra, ülkesine dönüşünü sağlık sorunları nedeniyle bir kez daha erteledi. Hakkında yakalama kararı bulunan Thaksin'in ülkeye giriş yapması durumunda gözaltına alınabileceği belirtiliyor.

İHA

Tayland'ın eski başbakanı Thaksin Shinawatra, iki dönem görevde kaldı.

74 yaşındaki Thaksin Shinawatra, 2006 yılında gerçekleşen askeri darbe sonrası ülkeden kaçtı.

15 yıldır sürgünde

15 yıldır Birleşik Arap Emirlikleri’nde sürgün hayatı yaşayan Thaksin, ülkesine geri dönmeye karar verdi.

Thaksin kızı olan başbakan adaylarından Paetongtarn Shinawatra, 27 Temmuz’da yaptığı açıklamada eski başbakanın 10 Ağustos’ta Tayland’a dönüş yapacağını duyurmuştu.

Ülkeye dönüşü ertelendi

Ancak Thaksin Shinawatra’nın ülkesine dönüşü, sağlık kontrolleri nedeniyle ertelendi.

Tayland’da yeni koalisyon hükümetinin ortaklarından Pheu Thai (Taylandlılar İçin) Partisi'nin başbakan adaylarından Shinawatra, babasının ülkeye kesin olarak dönüş kararında bir değişiklik olmadığını özellikle belirtti.

Pheu Thai Partisi yetkililerinden edinilen bilgiye göre ise önümüzdeki haftalarda yeni başbakanın seçilmesi ve parlamentonun kurulmasının ardından Thaksin ülkeye dönecek...

"Bazı sağlık kontrollerinden geçmem gerekiyor"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan eski Başbakan Thaksin "Doktorlarımın tavsiyesi üzerine bazı sağlık kontrollerinden geçmem gerekiyor. Tayland’a dönüşümü iki haftadan fazla sürmeyecek şekilde ertelemek istiyorum. Tarih ve saati daha sonra bildireceğim." dedi.

Gözaltına alınabilir

Tayland Ulusal Polis Şefi Damrongsak Kittiprapas, yaptığı basın açıklamasında hakkında çeşitli siyasi suçlamalardan 10 yıla kadar hapis talebi ve yakalama kararı bulunan Thaksin'in ülkeye dönüşünde gözaltına alınabileceğini belirtmişti.

Thaskin’in havalimanında prosedür gereği gözaltına alarak mahkemeye sevk edileceği kaydedilmişti.