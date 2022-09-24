Suriye açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı: 75 ölü

Lübnan'dan Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin dün Suriye açıklarında batması sonucu 75 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye, önceki gün Suriye'nin Tartus kenti açıklarında meydana gelen tekne faciasına ilişkin bilgi verdi.

75 kişi öldü, 20 kişi kurtarıldı

Önceki günden bu yana devam eden arama kurtarma çalışmaları neticesinde şu ana kadar 75 kişinin cenazesine ulaşıldığını belirten Hamiye, 20 kişinin ise kurtarıldığını aktardı.

Bakan, kurtarılanların 12'sinin Suriyeli, 5'inin Lübnanlı, 3'ünün de Filistinli olduğunu söyledi.

Kayıplar belli değil

AA'nın haberine göre; arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Hamiye, kayıp sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Mağdurların ailelerine kolaylık sağlanacak

Öte yandan, Lübnan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yetkili kurumlara, hayatını kaybedenlerin ve kurtulanların ailelerine her türlü kolaylığın sağlanması talimatı verdi.

Başbakan Necib Mikati ise Ulaştırma Bakanı Hamiye'den, tekne faciasında hayatını kaybeden Lübnanlılarla ilgili Suriye makamlarıyla irtibata geçilmesini istedi.

Lübnan medyasında yer alan haberlerde, dün, ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentinden yola çıkan bir göçmen teknesinin battığı belirtilmişti. Söz konusu teknede, Lübnanlıların yanı sıra Suriyeli ve Filistinlilerin de bulunduğu ifade edilmişti.