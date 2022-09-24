Petrol
86.65
-4.21%
Euro
17.8436
-1.10%
Dolar
18.414
0.52%
Altın
973.28
-1.08%
Borsa
3282
-0.41%
Bitcoin
354.075
-1.18%
BTXN Coin
8.18
0.24%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 12 C
    Suriye açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı: 75 ölü

    Suriye açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı: 75 ölü

    Lübnan'dan Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin dün Suriye açıklarında batması sonucu 75 kişi hayatını kaybetti.
    • 24.09.2022 - 07:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye, önceki gün Suriye'nin Tartus kenti açıklarında meydana gelen tekne faciasına ilişkin bilgi verdi.

    75 kişi öldü, 20 kişi kurtarıldı

    Önceki günden bu yana devam eden arama kurtarma çalışmaları neticesinde şu ana kadar 75 kişinin cenazesine ulaşıldığını belirten Hamiye, 20 kişinin ise kurtarıldığını aktardı.

    Bakan, kurtarılanların 12'sinin Suriyeli, 5'inin Lübnanlı, 3'ünün de Filistinli olduğunu söyledi.

    Suriye açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı: 75 ölü #1

    Kayıplar belli değil

    AA'nın haberine göre; arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Hamiye, kayıp sayısına ilişkin bilgi vermedi.

    Suriye açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı: 75 ölü #2

    Mağdurların ailelerine kolaylık sağlanacak

    Öte yandan, Lübnan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yetkili kurumlara, hayatını kaybedenlerin ve kurtulanların ailelerine her türlü kolaylığın sağlanması talimatı verdi.

    Suriye açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı: 75 ölü #3

    Başbakan Necib Mikati ise Ulaştırma Bakanı Hamiye'den, tekne faciasında hayatını kaybeden Lübnanlılarla ilgili Suriye makamlarıyla irtibata geçilmesini istedi.

    Suriye açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı: 75 ölü #4

    Lübnan medyasında yer alan haberlerde, dün, ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentinden yola çıkan bir göçmen teknesinin battığı belirtilmişti. Söz konusu teknede, Lübnanlıların yanı sıra Suriyeli ve Filistinlilerin de bulunduğu ifade edilmişti.

    Suriye açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı: 75 ölü #5

    Suriye açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı: 75 ölü #6


    NASA, yeniden Ay'a gidiyor
    Teknoloji

    NASA, yeniden Ay'a gidiyor

    KARA YOLLARI SON DURUM I 23 Eylül Cuma 2022 hangi kara yolunda çalışma var?
    Yaşam

    KARA YOLLARI SON DURUM I 23 Eylül Cuma 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir