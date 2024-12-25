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Haber Merkezi

Suriye'de ve etkileri nedeniyle dünya çapında, yaklaşık son bir ayda olağanüstü bir süreç yaşanıyor.

Orta Doğu'nun bataklığı haline gelen, 13 yıldır devam eden iç savaşta milyonların etkilendiği Suriye'de muhalifler, 27 Kasım'da bir kez daha harekete geçti.

Şam'a doğru yürüyüşe geçen muhalif güçler, tek tek şehirleri alarak 8 Aralık'ta Şam'da Esad rejimini tarihe gömdü.

Bu süreçte en önemli duraklardan biri de Hama şehriydi.

ESAD ASKERLERİNİN HAMA'DAN KAÇIŞ ANLARI

Hama'yı kuşatan muhalifler kısa sürede tüm şehri kontrol altına aldı.

O anlarda ise Esad rejimine bağlı güçler kaçışmaya başladı. O kaçış anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde telaşla koşuşturan askerler ve son gaz kaçan araçlar görülüyor.