Suriye Geçici Hükümeti: Rejim Dera'ya yığınak yapıyor

Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa, "Rejim ve milisleri, yükselen karşıt sesleri bitirmek için Dera'ya yığınak yapıyor." dedi.

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Mustafa, ülkenin güneyindeki Dera ilinde son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mustafa, Esad rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplarının ülkenin güneyindeki Dera ilinde artan askeri yığınağından endişe duyduklarını belirterek, bölge halkının katliam tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Dera'nın 2018 yılında Rusya'nın baskılarıyla imzalanan anlaşma sonucu rejim güçlerinin ele geçtiğini belirten Mustafa, bölge halkının rejim ve destekçilerine karşı mücadeleye devam ettiğini belirtti.

"REJİM DERA'YA YIĞINAK YAPIYOR"

Rejim ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçlerinin varılan anlaşmaya sadık kalmadığını vurgulayan Mustafa, "Rejim ve milisleri, yükselen karşıt sesleri bitirmek için Dera'ya yığınak yapıyor." dedi.

Mustafa, rejim güçlerinin bölgeye hakim olamayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Rejim güçlerinin bölgelerine girmesi ve evlatlarını alıkoymasına karşı çıkan halkımız, tekrar güvenlik güçlerinin baskısı altında olmak istemiyor. Devrimimiz devam edecektir. Gelecek halkımızındır. Suriye, Mısır ve Libya'daki darbeci askeri otoriteler yok olmaya mahkumdur."

Mustafa, "Buradan sizin vasıtanızla koronavirüs ile meşgul olan uluslararası toplumu göreve davet ediyoruz. Güneyde binlerce sivilin hayatı tehlikede. Acil tedbirler alınması gerekiyor." diye konuştu.

DERA'DAKİ SON DURUM

Orta Doğu'daki "Arap Baharı" dalgasının Suriye'ye de sıçraması üzerine 15 Mart 2011'de bir grup öğrencinin okul duvarına, Esad'a hitaben, "Ey doktor (Esad) şimdi sıra sende" yazmasıyla başlayan Suriye'deki halk ayaklanmasının fitili, Dera ilinde ateşlenmiş, kent yıllar içinde muhaliflerin eline geçmişti.

Ancak rejim, abluka ve yoğun saldırıya maruz bıraktığı Dera'da Rusya'nın ara buluculuğunda muhaliflerle Temmuz 2018'de görüşmeler yapmış, bölgede kalmak isteyenler uzlaşıya imza atarak ellerindeki ağır silahları rejim güçlerine teslim ederken, uzlaşmayı reddeden gruplar ise zorunlu göçle ülkenin kuzeyine gönderilmişti.

Dera'dan ayrılmayan eski muhalif gruplar, rejim birliklerinin girdiği Tafas, Dera el-Beled, Basra Şam gibi bölgelerde hafif silahlarla mücadele ediyor.

SUİKAST VE SALDIRI GİRİŞİMLERİ

Anlaşma gereği kamu kurumlarına ait binalara rejim bayağı asılırken, söz konusu bölgelerde rejime ait sadece birer polis noktası bulunuyor.

Esad rejimi güçleri, Dera’yı tümüyle ele geçirdiğini ilan etse de kimliği belirsiz kişilerce suikast ve saldırı girişimlerine maruz kalıyor. Dera merkez ve kırsalında rejimin askeri ve güvenlik noktalarını hedef alan bu saldırılarda aralarında üst düzey askeri subayların olduğu onlarca rejim unsuru öldü.

Bölge halkı ise rejimi anlaşmaya uyması için uyarırken, tutukluların serbest bırakılması için de sık sık gösteriler düzenliyor.