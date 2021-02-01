Suriye Geçici Hükümeti'nden Azez ve Bab terör saldırılarına tepki

Suriye Geçici Hükümeti, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ve Azez ilçelerine düzenlenen terör saldırılarına yönelik yazılı açıklamalarda bulundu.

Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü PKK tarafından saldırılar düzenlenmişti.

Dün gerçekleşen saldırıların ardından 10 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralanmıştı.

PKK/YPG'nin düzenlediği belirtilen saldırıların ardından Suriye Geçici Hükümeti açıklamalarda bulundu.

ULUSLARARASI TOPLUMLARA ÇAĞRI

Hükümet yaptığı açıklamada, "Uluslararası toplumu masum Suriyelilerin yanında durmaya ve Suriye'de derhal siyasi geçişi sağlayan adımları atmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca düzenlenen terör saldırılarının, uluslararası topluma, kurtarılmış bölgelerde istikrarsızlık ve kaosun hakim olduğu mesajını iletme amacı taşıdığı belirtildi.

TERÖRİSTLERİ DESTEKLEMEYİN

Geçici hükümet, "Uluslararası toplumu, masum Suriyelilerin yanında yer almaya, terörist güçleri desteklemeyi bırakıp işlediği suçlara son vererek ölüm ve şiddet sarmalını durdurmaya ve bu duruma son vermek amacıyla Suriye'de derhal siyasi geçişi sağlayacak adımları atmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu saldırılarda yakınlarını kaybeden ailelere ve Suriye halkına başsağlığı dilendi.

SALDIRILARI PKK/YPG DÜZENLEDİ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azez ve Bab'daki saldırıların terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ifade edilmişti.

Suriye'nin kuzeyinde bombalı terör saldırısı meydana geldi