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    Suriye halkına Katar'dan 100 milyon dolar yardım

    Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin Suriye halkına 100 milyon dolar daha yardım yapacağını söyledi.
    • AA
    • 30.06.2020 - 23:12
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    Suriye halkına Katar'dan 100 milyon dolar yardım #1

    Dışişleri Bakanı Al Sani, video konferans aracılığıyla düzenlenen "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" başlıklı 4. Brüksel Konferansı'ndaki konuşmasında, ülkesinin Suriye halkına 100 milyon dolar daha yardım yapacağını taahhüt etti.

    Al Sani, söz konusu taahhüdün, "Katar'ın kardeş Suriye halkına karşı uluslararası ve insani yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki köklü inancından kaynaklandığını" söyledi.

    Suriye halkına Katar'dan 100 milyon dolar yardım #2

    "YARDIM 1 MİLYAR DOLARI GEÇTİ"

    Suriye halkına destek olmayı sürdürdüklerini dile getiren Al Sani, "Katar'ın Suriye’de yaşanan insanlık krizinin başından itibaren Suriye halkına yaptığı yardım 1 milyar doları geçti." ifadelerini kullandı.

    Suriye rejimini "öldürme makinesi" olarak niteleyen Al Sani, uluslararası toplumun rejimi durdurma zamanının geldiğini ifade etti.

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