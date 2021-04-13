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    Suriye medyası: ABD, Suriye'den Irak'a 41 tanker petrol kaçırdı

    Suriye medyası: ABD, Suriye'den Irak'a 41 tanker petrol kaçırdı

    Suriye devlet haber ajansı SANA, ABD askerlerinin Suriye'den petrol dolu 41 tankeri Irak'a kaçırdığını yazdı.
    • AA
    • 13.04.2021 - 05:44
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 08:32
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    Türkiye, güney sınırındaki terör tehdidine karşı operasyon üzerine operasyon düzenlerken, ABD bölgedeki terör yapılanmalarına desteğini sürdürüyor.

    YPG'li teröristlere DEAŞ'a karşı savaştıkları gerekçesiyle silah, mühimmat, barınma ve yaşam malzemesi gibi birçok yardımı alenen yapan ABD, yine bu bahane ile bölgedeki büyük petrol yataklarını da kontrol altında tutuyor.

    YPG'li teröristler bölgede adeta ABD gözetiminde petrol üretimi yapıyor.

    ABD ASKERLERİ PETROLÜ IRAK'A KAÇIRDI

    Suriye rejiminin devlet haber ajansı SANA'nın, Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke bölgesindeki kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD güçleri'nin, Haseke bölgesinden çaldıkları Suriye petrolünü taşıyan ve 41 tankerden oluşan yeni bir konvoyu, Irak topraklarına kaçırdığını yazdı.

    Suriye medyası: ABD, Suriye den Irak a 41 tanker petrol kaçırdı #1

    Suriye medyası: ABD, Suriye den Irak a 41 tanker petrol kaçırdı #2

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