Suriye iç savaşında 715 gazeteci hayatını yitirdi Savaş muhabirliği sıcak çatışma alanlarının içinde gerçekleştirilen ve tehlikelere çok açık bir meslek. Uzun yıllardır süren Suriye'deki iç savaşta da bugüne kadar 715 medya çalışanının öldürüldü bilgisi verildi.

AA

Suriye'deki iç savaşta 715 medya çalışanın öldürülmüş olması, yayın organları tarafından üzüntü ile karşılandı.

Savaşın tarafı olmayan ve tıpkı sağlık görevlileri gibi sahada görev yapmaya çalışanların hayatlarını kaybetmesi, savaşın en karanlık yüzlerinden biri.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) tarafından 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'ne ilişkin rapor yayınlandı.

Raporun sonucunda ise, medya çalışanlarına yönelik saldırıların son bulması ve alıkonulanların serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

12 yılda 715 medya çalışanı hayatını kaybetti

Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR, ülkede 12. yılını geride bırakan iç savaşta medya kuruluşlarında çalışan 715 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

Kurumun raporuna göre, iç savaşın başladığı Mart 2011'den bu yana medya kuruluşlarında çalışan 6'sı kadın, 9'u yabancı toplam 715 kişi öldürüldü.

Gazetecilerin hayatlarını nasıl kaybetti

Beşar Esad rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar söz konusu sürede 5'i yabancı, 1'i kadın olmak üzere toplam 553 medya çalışanını öldürdü.

Esed rejiminin destekçisi Rusya'nın hava saldırılarında 24 basın mensubu hayatını kaybetti.

Terör örgütü DEAŞ, iç savaş döneminde 3'ü yabancı, 2'si kadın toplam 64 basın çalışanını katletti.

PKK/YPG'li teröristler 4 basın mensubunu, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar 3'ü kadın toplam 34 basın çalışanını öldürdü.

DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun saldırılarında ise 1 basın çalışanı yaşamını yitirirken, 1'i yabancı olmak üzere 35 basın çalışanı ise kimliği belirsiz gruplarca öldürüldü.

1.309 medya mensubu serbest bırakılmayı bekliyor

Suriye'de iç savaşın başlamasından bu yana medya alanında çalışan 1.309 kişinin alıkonulduğu belirtilen raporda, bunlardan 9'unun kadın, 17'si yabancı olmak üzere toplam 471 basın mensubundan haber alınamadığı bilgisine yer verildi.

AA'ya hizmet veren 4 medya çalışanı öldürüldü

Suriye'deki iç savaşın başlamasıyla Anadolu Ajansı (AA) için çalışan, bilgi ve görsel hizmeti sunan 4 medya çalışanı, çeşitli tarafların saldırıları sonucu yaşamlarını yitirdi.

AA Halep muhabiri Salih Mahmud Leyla, 2015'te DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlene terör saldırısında yaşamını yitirdi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, AA'ya fotoğraf hizmeti veren serbest haberci Vesim el-Adil, 23 Eylül 2015'te Binin beldesine, Rus uçakları tarafından düzenlenen saldırıda vücuduna şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

AA'nın serbest habercisi 21 yaşındaki Mecid Dirani, 19 Şubat 2016'da başkent Şam'ın Dareyya ilçesinde, Esad güçlerinin düzenlediği saldırı anını görüntülemek isterken, bir tanktan açılan ateş sırasında vücuduna şarapnel parçaları isabet etmesi sonucu öldü.

Suriye'de AA için de serbest habercilik yapan 22 yaşındaki Enes Diyab ise 21 Temmuz 2019'da Esad rejiminin destekçisi Rusya'nın İdlib'e düzenlediği hava saldırısında çekim yaptığı sırada yaşamını yitirdi.