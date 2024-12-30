Suriye yeniden yapılanıyor: Şam'da aşiret ve topluluk temsilcileri toplandı

İHA

Suriye'de yeni bir düzen kuruluyor.

Birçok etnik ve dini topluluğun bir arada yaşadığı Suriye topraklarında bu çeşitliliğin eşit düzeyde temsili için çaba harcanıyor.

Bu kapsamda Esad rejiminin devrilmesinden sonra kurulan yeni hükumete destek veren farklı millet, aşiret ve kabilenin temsilcileri başkent Şam’da bir araya geldi.

ŞAM'DA GENİŞ ÇAPLI TOPLANTI

Suriye Kabilelerinin Ulusal Birliği adlı toplantıya Arap, Kürt, Türkmen, Çerkez gibi farklı kimliklere sahip aşiretler ile Yezidi, Dürzi, Hristiyan, Müslüman, Süryani gibi inançlara sahip toplulukların 400’e yakın temsilcisi katıldı.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği toplantıda aşiret ve kabilelerin temsilcileri konuşma yaptı. Ülkenin geleceğiyle ilgili kararların alındığı toplantıda yeni Suriye’nin inşasında herkesin üzerine düşeni yapması gerektiği vurgulandı.

Toplantıya katılan toplulukların nüfusunun Suriye nüfusunun yarısından fazla olduğu belirtildi.

TÜM TOPLULUKLAR TEMSİL EDİLDİ

Toplantının ardından açıklama yapan Torki Aşireti Temsilcisi Samer Hemsh, “40 aşiretin temsilcileri Şam’da toplandık. Millet, aşiret ve kabilelerin arasında Arap, Türkmen, Kürt, Çerkez, Müslüman, Hristiyan, Dürzi, hepsi var. Suriye’nin geleceğini konuştuk, bunun için kararlar aldık. Gelecekte daha iyi olacağız inşallah. Suriye’nin hepsi bir millettir” dedi.

TÜRKİYE ÖRNEK OLUYOR

Yeni Suriye’nin Türkiye’nin desteğiyle ayağa kalkacağını belirten Hemsh, "Çok şükür biz Türkiye’den çok memnunuz. Yaklaşık 12 senedir Suriyeliler orada yaşıyor. Yeni Suriye için birlikte kararlar aldık. Türkiye bize yardım ederse yeni Suriye Türkiye gibi olacaktır.

Ben 10 yıl önce Mersin’de kaldım. Türkiye’den çok memnunum, çok seviyorum. Farklı mezhep, ırk ve dindeki bütün Suriyelilerin beraber çalışması lazım. Esad herkesi ayrıştırdı, gruplara ayırdı ama şimdi birlik ve beraberlik zamanı” diye konuştu.