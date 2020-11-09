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- Suriye'de 4 ABD askerinin öldüğü iddia edildi
Suriye'de 4 ABD askerinin öldüğü iddia edildi
Suriye medyasında yer alan haberlere göre, Suriye’nin Haseke kırsalında ABD askeri aracı patlatıldı.
- İHA
- 09.11.2020 - 01:49
- Güncelleme : 09.11.2020 - 01:50
Suriye medyasındaki haberlerde, Suriye’nin Haseke ile Deyrizor arasındaki yolunun Markada kasabası yakınlarında ABD askeri aracının geçişi sırasında El Yapımı Patlayıcı ile saldırı düzenlediği belirtildi.
4 ABD ASKERİNİN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ
Düzenlenen saldırıda 4 ABD askerinin hayatını kaybettiği iddia edildi.
Saldırının kimin tarafından düzenlendiği bilinmiyor.