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    Suriye'de 4 ABD askerinin öldüğü iddia edildi

    Suriye medyasında yer alan haberlere göre, Suriye’nin Haseke kırsalında ABD askeri aracı patlatıldı.
    • İHA
    • 09.11.2020 - 01:49
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 01:50
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    Suriye'de 4 ABD askerinin öldüğü iddia edildi

    Suriye medyasındaki haberlerde, Suriye’nin Haseke ile Deyrizor arasındaki yolunun Markada kasabası yakınlarında ABD askeri aracının geçişi sırasında El Yapımı Patlayıcı ile saldırı düzenlediği belirtildi.

    4 ABD ASKERİNİN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

    Düzenlenen saldırıda 4 ABD askerinin hayatını kaybettiği iddia edildi.

    Saldırının kimin tarafından düzenlendiği bilinmiyor.

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