Suriye'de 400 bin kişi, Esad rejiminin cezaevilerinde

Suriye muhalif askeri heyeti başkanı Ahmet Tuma, Esad rejiminin halen 400 bin kadar muhalifi cezaevlerinde nedensiz tuttuğunu söyledi.

Suriye'de 10 yıldır süren iç savaşın sona ermesi için Rusya'nın Soçi kentinde Türkiye, Rusya ve İran'ın öncülüğünde düzenlenen ve Suriye muhalefeti ve Esad rejimi temsilcilerinin katıldığı Garantörler Toplantısı'nda 15. oturumu sona erdi.

Toplantıda, Anayasa Komitesi'nin Cenevre'deki toplantıları için net bir çalışma planının hayata geçirilmesi ve anayasa yazımına geçilmesi gündeme getirildi.

Suriye Askeri Muhalefet Heyeti Başkanı Ahmet Tuma ve askeri muhalefet heyeti sözcüsü Eymen el-Asimi, toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu.

"ESAD REJİMİ, ANAYASA GÖRÜŞMELERİNİ BALTALIYOR"

İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan ve Esad rejimi tarafından sürekli baltalanan anayasa görüşmelerine değinen Tuma, "Hazırlık döneminden çıkıp artık anayasa yazımına ilişkin belli bir çalışma planı ve zaman çizelgesine ihtiyaç duyulduğuna vurgu yaptık." dedi.

Tuma, toplantıda İdlib'deki ateşkesin ele alındığını belirterek, İdlib'de geçen sene varılan ateşkesin sonucunda bölgede insani durumun istikrara kavuşmaya başladığını gözlemlediklerini söyledi.

"400 BİN KADAR SURİYELİ HALEN TUTUKLU"

Suriye'de siyasi çözümden yana olduklarını vurgulayan Tuma, uluslararası toplumdan Suriye'deki savaşın son bulması ve siyasi sürecin hayata geçirilmesi için Esad rejimine baskı yapmasını istedi.

Soçi'deki toplantıyı değerlendiren Tuma, "Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile yaptığımız görüşme çok yapıcı ve netti. Anayasa Komitesi çalışmalarının karşılaştığı zorlukları konuştuk. Pedersen, bu durumun rejimin oyalamalarından etkilendiğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Tuma, toplantıda Esad rejiminin zindanlarındaki tutuklular konusuna da değindiklerini vurgulayarak, "Rejimin zindanlarında 400 bin civarı Suriyeli halen tutuklu bulunuyor. 1980'li yıllarda alıkonulan 17 bin kişinin akıbeti bilinmiyor. Bunlar çok önemli konular." tespitini yaptı.

İnsani yardım konusunu da konuştuklarını belirten Tuma, "Suriye'de yeni anayasa hayata geçmeden başkanlık seçimlerini reddediyoruz." dedi.

Askeri muhalefet heyeti sözcüsü Eymen el-Asımi de Esad rejiminin İdlib'deki ateşkes ihlaline değinerek, "Esad rejimi ve İran destekli milisler, ülkenin kuzeybatısındaki bölgelerdeki ateşkesi en az 1088 kez ihlal etti." diye konuştu.

Asımi, terör örgütü YPG/PKK'nın DEAŞ yöntemlerine başvurarak, bomba yüklü araçlarla sivilleri hedef alan saldırılar düzenlediğini söyledi.

YPG, ARAP VE KÜRT KÖYLERİNDE TERÖR ESTİRİYOR

Muhalif sözcü, "(YPG/PKK) Bu ayrılıkçı milisler Arap ve Kürt köylerindeki sivilleri göçe zorlayarak demografik yapıyı değiştirmeyi amaçlıyor. Öğretmenleri alıkoyuyor. Çocukları silah altına alıyor." ifadelerini kullandı.