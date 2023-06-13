Suriye'de ABD askerlerini taşıyan helikopter kaza yaptı ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, inceleme başlatılan kazada 22 askerin yaralandığını duyurdu.

AA & Ensonhaber

İçinde ABD askerlerinin bulunduğu helikopter, Suriye'de kaza yaptı.

Ülkenin kuzeydoğusunda meydana gelen kazaya ilişkin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yazılı açıklama geldi.

22 ABD askeri yaralandı

Açıklamada, 11 Haziran’da Suriye’nin kuzeydoğusunda yaşanan kaza sonucu 22 ABD askerinin çeşitli derecelerde yaralandığı belirtildi.

Yaralanan askerlerin tedaviye alındığı ve bunlardan 10'unun CENTCOM dışında bulunan "yoğun bakım tesislerine" sevk edildiği kaydedildi.

'Düşman ateşiyle' düşmedi

Kazanın nedeniyle ilgili inceleme sürerken helikopterin herhangi bir 'düşman ateşi' sonucu düşmediği ifade edildi. Olayla ilgili daha fazla bilgi verilmedi.

ABD'nin, terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelede "ortaklarına tavsiye ve yardım etme" misyonunun bir parçası olarak Suriye'de yaklaşık 900 askeri bulunuyor.

CENTCOM, ABD'nin Orta Doğu'daki operasyonlarını yöneten Merkez Komutanlığı olarak biliniyor.