Suriye’de Bab el-Hava Sınır Kapısı yakınlarındaki mühimmat deposu patladı

Suriye'de bulunan Bab el-Hava Sınır Kapısı civarında bulunan bir mühimmat deposunda patlama yaşandığı bildirildi.

Suriye’nin İdlib kenti yakınlarındaki Bab el-Hava Sınır Kapısı’nın bulunduğu bölgede Suriye Milli Ordusu (SMO) bünyesindeki Ulusal Kurtuluş Cephesi'ne ait mühimmat deposunda patlama meydana geldi.

Ölü veya yaralı bilgisi verilmedi

İHA'nın haberine göre, çok sayıda mülteci kampının bulunduğu bölgede panik yaşanırken, patlamada ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.



