Petrol
115.9
0.09%
Euro
17.5267
0.18%
Dolar
16.4192
0.16%
Altın
975.14
0.20%
Borsa
2569
0.85%
Bitcoin
491.667
-6.05%
BTXN Coin
12.21
-0.81%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Suriye’de Bab el-Hava Sınır Kapısı yakınlarındaki mühimmat deposu patladı

    Suriye'de bulunan Bab el-Hava Sınır Kapısı civarında bulunan bir mühimmat deposunda patlama yaşandığı bildirildi.
    • 02.06.2022 - 00:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Suriye’de Bab el-Hava Sınır Kapısı yakınlarındaki mühimmat deposu patladı

    Suriye’nin İdlib kenti yakınlarındaki Bab el-Hava Sınır Kapısı’nın bulunduğu bölgede Suriye Milli Ordusu (SMO) bünyesindeki Ulusal Kurtuluş Cephesi'ne ait mühimmat deposunda patlama meydana geldi.

    Ölü veya yaralı bilgisi verilmedi

    İHA'nın haberine göre, çok sayıda mülteci kampının bulunduğu bölgede panik yaşanırken, patlamada ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

    Suriye’de Bab el-Hava Sınır Kapısı yakınlarındaki mühimmat deposu patladı #1


    İlginizi Çekebilir

    Yusuf Sarı, Adana Demirspor ile anlaştı
    Transfer dosyası

    Yusuf Sarı, Adana Demirspor ile anlaştı

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüntülenmek hoşuna gitmedi
    Magazin

    Görüntülenmek hoşuna gitmedi

    Görüş Bildir