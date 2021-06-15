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Suriye’de bomba yüklü araçla saldırı
Bomba yüklü araç, seyir halindeyken patlatıldı. 1 sivil yaşamını yitirirken, 4 kişi saldırıyı yaralı olarak atlattı.
- İHA
- 15.06.2021 - 13:53
- Güncelleme : 15.06.2021 - 14:27
Suriye'nin kuzeyindeki Afrin kırsalı, sivilleri hedef alan saldırıların adresi olmaya devam ediyor.
Bölgeye bağlı Kefer Cenne köyüne giren bomba yüklü araç, seyir halindeyken patlatıldı.
Patlamanın şiddeti ile bölgede bulunan 1sivil yaşamını yitirdi.
4 sivil, saldırıyı yaralı olarak atlattı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekibi sevk edildi.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Suriye’de bomba yüklü araçla saldırı VİDEO
YPG/PKK İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Bölgede faaliyet gösteren YPG/PKK mensuplarının, araca bomba yerleştirmiş olabileceği üzerine duruluyor.