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    Suriye'de Esad milislerinden camiye saldırı

    Suriye'de Esad'a bağlı milisler, Humus kentinin kuzeyindeki Talbiseh ilçesinde bir camiye saldırarak Kur'an-ı Kerim'i yere attı.
    • İHA
    • 20.08.2020 - 16:44
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    Suriye'de Esad milislerinden camiye saldırı

    Suriye'de Esad rejimine bağlı milisler, Humus kentinin kuzeyindeki Talbiseh ilçesinde Saad bin Ebi Vakkas Cami’ye saldırdı.

    Camiyi tahrip eden milisler, Kur'an-ı Kerim'i yere attı.

    CAMİYE ZARAR VERİP, KUR'AN-I KERİM'İ YERE ATTILAR

    Camiye zorla giren milisler halılar, duvarlar ve sandalye dahil olmak üzere her yere zarar verdi.

    Öte yandan iç savaşın devam ettiği Suriye'de Esad milisleri, daha önce de birçok camiye saldırarak camileri tahrip etmişti.

    Suriye de Esad milislerinden camiye saldırı #1

    Suriye de Esad milislerinden camiye saldırı #2

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